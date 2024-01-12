«Чрезмерная реакция». Эксперт оценил удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене
Политолог-арабист Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером прокомментировал удары США и Британии по объектам йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).
В ночь на пятницу вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам «Ансар Аллах» в ряде городов Йемена, включая Сану, Сааду, Ходейду, Таиз и Дхамар. В «Ансар Аллах» заявили о гибели пяти бойцов после ударов. После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.
Для меня эти удары стали немного неожиданными. Очевидно, мы не все знаем о последних событиях в Красном море, о том, чем хуситы занимались в последние несколько дней. В средствах массовой информации были сообщения о различных нападениях хуститов на суда. В основном это были неудачные атаки. Да, сообщалось о захвате танкера иранцами, но это вообще из другой серии. Поэтому такие массированные удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене – это чрезмерная реакция. С другой стороны, их ответ на атаки был ожидаем, поскольку в «Ансар Аллах», по-моему, немного перебрали со своей решимостью «противостоять империалистической агрессии». Одно дело - заявлять о солидарности с борющимся палестинским народом из сектора Газа, другое дело – «шарашить» по всем торговым судам, проходящим по международным торговым путям. Поэтому определенного ответа на эти действия можно было ожидать, но я не думал, что удары будут настолько массированными.Андрей ЧупрыгинСтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог
Эксперт назвал реакцию США и Великобритании на действия йеменских хуситов «достаточно нервной».
«Но она объяснима: недавно руководство Суэцкого канала объявило, что из-за нападений «Ансар Аллах» на суда его доходы упали на 40%. И тут важно даже не снижение доходов канала, а то, что крупные компании перестали отправлять туда суда — это очень серьезный удар по мировой экономической системе», — подчеркнул специалист.
Вместе с тем Чупрыгин прокомментировал угрозы хуститов ударить по базам США и Британии в регионе при расширении боевых действий и оценил их боевой потенциал.
«Конечно, они могут атаковать базы. Ранее [президент США Джо] Байден заявил, что в ходе атак хуситы применяли противокорабельные баллистические ракеты. То есть с поставками вооружений у них дела обстоят неплохо - им есть что запускать. Другой вопрос, что они никак не могут попасть, куда им надо. Но напасть они могут, тем более сейчас, когда они вышли на первый план и привлекли к себе внимание. Наверняка они захотят «усугубить хорошее впечатление», — сказал он.
Эксперт добавил, что последние события на Ближнем Востоке могут привести к эскалации конфликта в регионе и рассказал о ее возможном сценарии.
«Я не исключаю, что эскалация будет проходить буквально следующим образом: хуситы, чтобы осуществить обещанное, нанесут очередные удары, а американцы и англичане им опять ответят. А дальше - больше: Йемен опять выйдет на авансцену. Так что тут все возможно», — заключил Чупрыгин.
Ранее удары США и Британии по хуситам в Йемене прокомментировали в Кремле.