Для меня эти удары стали немного неожиданными. Очевидно, мы не все знаем о последних событиях в Красном море, о том, чем хуситы занимались в последние несколько дней. В средствах массовой информации были сообщения о различных нападениях хуститов на суда. В основном это были неудачные атаки. Да, сообщалось о захвате танкера иранцами, но это вообще из другой серии. Поэтому такие массированные удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене – это чрезмерная реакция. С другой стороны, их ответ на атаки был ожидаем, поскольку в «Ансар Аллах», по-моему, немного перебрали со своей решимостью «противостоять империалистической агрессии». Одно дело - заявлять о солидарности с борющимся палестинским народом из сектора Газа, другое дело – «шарашить» по всем торговым судам, проходящим по международным торговым путям. Поэтому определенного ответа на эти действия можно было ожидать, но я не думал, что удары будут настолько массированными.

Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог