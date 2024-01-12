"В связи с событиями в Йемене, возникшими рисками для безопасности полетов Росавиация запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов (включая транзитные) гражданских воздушных судов Российской Федерации", - отмечается в сообщении. ТАСС

Авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар. Вечерняя Москва