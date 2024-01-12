Обзор иноСМИ: последствия атак США на хуситов и уступки ЕС Венгрии ради Украины

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«Атаки США на хуситов грозят эскалацией на Ближнем Востоке»

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Politico пишет, что удары коалиции во главе с США по йеменским хуситам могут привести к эскалации войны Израиля и ХАМАС. Как отмечает издание, президент США Джо Байден не отдавал приказ об ударах дольше недели после того, как поручил своей команде разработать военный ответ на атаки хуситов в Красном море.

По версии Politico, такая осторожность соответствует известному стремлению Байдена сначала использовать дипломатические возможности. Однако в своем заявлении вечером 11 января Байден дал понять, что последние нападения хуситов на американские корабли пересекли красную линию. Официальные лица США обеспокоены, что удары по хуситам спровоцируют Иран на его собственный ответ и рискуют превратить войну в секторе Газа в региональный конфликт.

«Франция планирует поставить ВСУ запрещенное оружие»

В СМИ появились сообщения, что украинские власти ожидают «значительного усиления своего арсенала благодаря поставкам из Франции». Как отмечает портал infoBRICS, Париж планирует передать Киеву как минимум 85 крылатых ракет воздушного базирования большой дальности SCALP-EG. Эти ракеты представляют собой французскую версию Storm Shadow.

При этом Британия, Франция и Украина являются членами Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ), ограничивающего распространение ракет и связанных с ними технологий, подчеркивает infoBRICS. Официально цель РКРТ состоит в ограничении экспорта ракет и вооружений, способных доставлять боеголовку массой не менее 500 килограммов с дальностью как минимум 300 километров. По версии infoBRICS, Россия в ответ могла бы использовать отказ НАТО соблюдать РКРТ, чтобы вооружить своих союзников по всему миру.

WSJ: в мире растет заболеваемость раком среди молодежи

Онкологические заболевания поражают все больше молодых людей, причем самые высокие показатели наблюдаются в Северной Америке, Австралии и Западной Европе. Врачи встревожены и озадачены, они пытаются выяснить причины такой статистики - связана ли она с усилением скрининга или с вредными продуктами, пишет The Wall Street Journal.

Уровень заболеваемости раком среди американцев в возрасте до 50 лет вырос в 2019 году до 107,8 случая на сто тысяч человек. Это на 12,8 процента больше, чем результат в 95,6 случая в 2000 году. В 2019-м каждый пятый новый пациент с колоректальным раком был моложе 55 лет, что почти вдвое превышает показатель 1995 года. Врачи подозревают, что изменения в образе жизни - уменьшение физической активности, увеличение количества ультраобработанных продуктов, появление новых токсинов - повысили риск рака для молодых людей. Врач-онколог Андреа Серчек считает, что речь идет о «каком-то изменении окружающей среды» - новых компонентах в пище, лекарствах или о «чем-то, что мы еще не определили».

FT: ЕС пойдет на уступки Венгрии ради помощи Украине

Еврокомиссия готова пойти на некоторые уступки Венгрии, чтобы обеспечить четырехлетний пакет финансирования Украины на 50 миллиардов евро, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Брюссель ищет способ снять венгерскую блокаду с декабря, когда премьер-министр Виктор Орбан наложил вето на помощь ЕС Украине. Этот вопрос стал еще более актуальным из-за тупиковой ситуации с поддержкой Украины в Конгрессе США. По данным FT, в качестве уступки Венгрии ЕС введет пункт о пересмотре помощи Киеву в 2025 году: помощь будет прекращена, если Брюссель решит, что Украина больше не нуждается в ней, или если Киев не выполнит требования для получения помощи. Высокопоставленный венгерский чиновник заявил, что не уверен на сто процентов, что Венгрии будет этого достаточно.

В США заявили о последствиях вступления Финляндии в НАТО

Американский политолог Сара Уайт считает, что США срочно придется вооружать Финляндию из-за проигрыша Украины. В своей статье для The National Interest Уайт заявила, что из-за поражения Украины Россия окажется «на пороге Запада».