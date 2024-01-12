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Сына президента Колумбии обвинили в отмывании денег

Генпрокуратура Колумбии предъявила обвинения сыну президента страны Густаво Петро Николасу в отмывании денег и незаконном обогащении. Об этом со ссылкой на заявление ведомства пишет сегодня РИА Новости.

Сына президента Колумбии обвинили в отмывании денег
© globallookpress.com

Полиция арестовала Николаса Петро, сына президента Колумбии Густаво Петро, 29 июля 2023 года. Кроме того, была арестована бывшая жена Николаса - Дэй Васкес. По данным следствия, Николас Петро активно сотрудничал с наркокартелями, выступал в качестве мнимого посредника между преступными группами и своим отцом, и присвоил себе полученные от них деньги.

«Прокуратура официально обвинила... бывшего депутата департамента Атлантико Николаса Фернандо Петро Бургоса в предполагаемых преступлениях, связанных с отмыванием денег и незаконном обогащении», - заявила прокуратура в соцсети Х.

При этом глава государства ранее подчеркивал, что ему «больно и грустно» видеть, что Николас оказался в такой ситуации, но он даст прокуратуре необходимые гарантии и не станет препятствовать ее деятельности.

Сам Николас Петро назвал предъявленные ему обвинения «необоснованными». По его словам, он никогда не сотрудничал с лидерами преступных группировок.

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