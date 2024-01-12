Сына президента Колумбии обвинили в отмывании денег

Генпрокуратура Колумбии предъявила обвинения сыну президента страны Густаво Петро Николасу в отмывании денег и незаконном обогащении. Об этом со ссылкой на заявление ведомства пишет сегодня РИА Новости.

Полиция арестовала Николаса Петро, сына президента Колумбии Густаво Петро, 29 июля 2023 года. Кроме того, была арестована бывшая жена Николаса - Дэй Васкес. По данным следствия, Николас Петро активно сотрудничал с наркокартелями, выступал в качестве мнимого посредника между преступными группами и своим отцом, и присвоил себе полученные от них деньги.

«Прокуратура официально обвинила... бывшего депутата департамента Атлантико Николаса Фернандо Петро Бургоса в предполагаемых преступлениях, связанных с отмыванием денег и незаконном обогащении», - заявила прокуратура в соцсети Х.

При этом глава государства ранее подчеркивал, что ему «больно и грустно» видеть, что Николас оказался в такой ситуации, но он даст прокуратуре необходимые гарантии и не станет препятствовать ее деятельности.