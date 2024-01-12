Франция возложила на хуситов ответственность за эскалацию вокруг Йемена

Министерство иностранных дел Франции после ударов США и Великобритании по Йемену заявило, что хуситы несут ответственность за эскалацию в регионе. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства в пятницу.

«Франция вновь осуждает нападения хуситов в Красном море на коммерческие суда, которые нарушают права и свободы судоходства, и требует, чтобы хуситы немедленно прекратили их. Этими вооруженными действиями хуситы несут чрезвычайно серьезную ответственность за региональную эскалацию», — сообщили в министерстве.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. В США сообщили, что целью ударов в Йемене стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции. Белый дом заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах», пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за эти атаки. Позже ВВС США заявили, что ударили по более чем 60 целям на 16 объектах.