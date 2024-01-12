Блинкен: США готовы работать над миром на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне ударов США по позициям хуситов в Йемене заявил, что Вашингтон готов работать с лидерами стран Ближнего Востока ради достижения мира в регионе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Госсекретарь рассказал, что только что завершил поездку с 10 остановками в Турции, Греции, Иордании, Катаре, ОАЭ, Израиле, Бахрейне, Египте и других странах. По словам Блинкена, он общался с лидерами, которые готовы делать шаги и брать для себя обязательства, необходимые для будущего Газы и долгосрочного мира на Ближнем Востоке.

Блинкен также выложил видеообращение, в котором заявил, что страны региона видят путь, позволяющий Израилю получить необходимую ему безопасность, а палестинцам — государство. Кроме того, он даст возможность изолировать Иран и «его прокси», вроде палестинского движения ХАМАС, ливанского движения «Хезболлах» и хуситов в Йемене. Госсекретарь подчеркнул, что США собираются использовать дипломатию для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.