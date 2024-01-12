Индонезия подала заявку на вступление в ОЭСР

"Мы очень рады получить от Индонезии официальный запрос на начало обсуждения вопроса о вступлении", - сообщил он, отметив, что Индонезия может внести большой вклад в работу организации, так как играет "весьма существенную" роль в мировой экономике и является "важным голосом в Юго-Восточной Азии". Подробностей о ходе рассмотрения заявки Индонезии Корманн не сообщил.