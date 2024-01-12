Gallup: каждый четвертый житель Земли надеется на более мирный 2024 год

Четверть жителей Земли рассчитывает, что нынешний год пройдет более мирно, однако почти 40% ожидают противоположного. Об этом со ссылкой на международный проект «Конец года» (End of the Year) ассоциации исследовательских агентств Gallup International пишет РИА Новости.

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В рамках проекта в октябре-декабре 2023 года было опрошено более 40 тысяч человек в 40 странах мира. В каждой стране опросы проводились по национальным или городским выборкам. В России исследование провел холдинг «Ромир», в нем приняли участие 1500 респондентов.

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«Каждый четвертый человек во всем мире (26%) ожидает более мирного 2024 года, а двое из пяти респондентов (39%) ожидают противоположного – более неспокойного года. Почти все остальные (29%) ожидают того же, что и раньше. Таким образом, опасения определенно преобладают», – отмечается в исследовании.

При этом 35% опрошенных россиян ждут, что 2024 год станет более конфликтным, 29% уверены, что он будет таким же, как предыдущий, и только 12% ожидают, что год будет мирным.

Тревогу по поводу возможного разрастания конфликтов выразили также жители Евросоюза (56%), США (59%) и Канады (53%). А вот в странах глобального Юга и Востока, например в Афганистане и Индонезии, наоборот, преобладают позитивные настроения. Там более мирного 2024 года ждут 68% респондентов. При этом наиболее оптимистично настроены мусульмане (38%).

«Мировые настроения относительно мира и возможных вооруженных конфликтов, как, впрочем, и в вопросах глобального оптимизма/пессимизма и экономических надежд, опять демонстрируют смещение надежд на Восток и концентрацию тревожности на Западе. Россия при этом далека от паники», – прокомментировал итоги исследования президент «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин.

Он также обратил внимание на то, что в вопросе мирных ожиданий на 2024 год высокую степень оптимизма показали представители православия и ислама.