Пока вы спали: РФ запросила срочное заседание СБ ООН, США помогут Эквадору

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Американский чиновник заявил, что удары США и Британии по позициям хуситов достигли целей

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Удары США и Великобритании по позициям мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене достигли целей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Источник в правительстве США рассказал, что «целями ударов были радиолокационные объекты, ракетные платформы, а также прибрежные пункты наблюдения».

На этом этапе США более не планируют наносить новые удары, однако готовы принять меры, если ситуация обострится.

Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударами США и Британии по Йемену

Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Великобритании по Йемену. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на публикацию российского постоянного представительства в Telegram-канале.

Встреча назначена на 12 января на 10:00 по местному времени (18:00 мск).

МО РФ сообщило об отражении четырех контратак ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы Украины четыре раза попытались провести контратаку на купянском направлении, однако армия РФ отразила их и заставила противника отступить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Сергея Зыбинского.

Он пояснил, что мотострелковые соединения РФ при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре контратаки противника в районах Синьковки и озера Лиман. Войска Украины отошли в юго-западном направлении.

США намерены помочь Эквадору в проведении расследований

Полиция США отправится в Эквадор для помощи местным властям в проведении расследований на фоне резкого обострения ситуации в сфере безопасности. Они также намерены предоставлять ей разведывательные данные. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

В документе указано, что Эквадор столкнулся с ужасным уровнем терроризма и насилия со стороны преступных группировок. США осуждают преступников, которые подвергают гражданское население опасности.

«Мы подтверждаем приверженность тесному сотрудничеству с Эквадором, в том числе в борьбе с преступными группировками», — заявил Миллер. Он добавил, что собирается взаимодействовать с президентом Эквадора и углубить сотрудничество двух стран в правоохранительной сфере.

Россия в 2023 году, предварительно, собрала 147 миллионов тонн зерна

На уровне 147 миллионов тонн оценивается урожай зерна в России в 2023 году с учетом новых регионов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Виктории Абрамченко.

Она сообщила предварительные оценки подсчета. Новые регионы, по ее словам, собрали 4,8 миллиона тонн зерна.