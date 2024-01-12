Пока вы спали: РФ запросила срочное заседание СБ ООН, США помогут Эквадору
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Американский чиновник заявил, что удары США и Британии по позициям хуситов достигли целей
Удары США и Великобритании по позициям мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене достигли целей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Источник в правительстве США рассказал, что «целями ударов были радиолокационные объекты, ракетные платформы, а также прибрежные пункты наблюдения».
На этом этапе США более не планируют наносить новые удары, однако готовы принять меры, если ситуация обострится.
Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударами США и Британии по Йемену
Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Великобритании по Йемену. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на публикацию российского постоянного представительства в Telegram-канале.
Встреча назначена на 12 января на 10:00 по местному времени (18:00 мск).
МО РФ сообщило об отражении четырех контратак ВСУ на купянском направлении
Вооруженные силы Украины четыре раза попытались провести контратаку на купянском направлении, однако армия РФ отразила их и заставила противника отступить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Сергея Зыбинского.
Он пояснил, что мотострелковые соединения РФ при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре контратаки противника в районах Синьковки и озера Лиман. Войска Украины отошли в юго-западном направлении.
США намерены помочь Эквадору в проведении расследований
Полиция США отправится в Эквадор для помощи местным властям в проведении расследований на фоне резкого обострения ситуации в сфере безопасности. Они также намерены предоставлять ей разведывательные данные. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.
В документе указано, что Эквадор столкнулся с ужасным уровнем терроризма и насилия со стороны преступных группировок. США осуждают преступников, которые подвергают гражданское население опасности.
«Мы подтверждаем приверженность тесному сотрудничеству с Эквадором, в том числе в борьбе с преступными группировками», — заявил Миллер. Он добавил, что собирается взаимодействовать с президентом Эквадора и углубить сотрудничество двух стран в правоохранительной сфере.
Россия в 2023 году, предварительно, собрала 147 миллионов тонн зерна
На уровне 147 миллионов тонн оценивается урожай зерна в России в 2023 году с учетом новых регионов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Виктории Абрамченко.
Она сообщила предварительные оценки подсчета. Новые регионы, по ее словам, собрали 4,8 миллиона тонн зерна.
«Мы с первых дней обеспечивали в новых регионах фактически реализацию всей большой госпрограммы по развитию сельского хозяйства» — подчеркнула Абрамченко. Она пояснила, что среди принятых властями мер были и поддержка поставок техники, и обеспечение занятости, и меры поддержки по льготному кредитованию. Все это в сумме дало положительный результат и обеспечило хороший урожай.