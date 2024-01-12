Кандидат в президенты Финляндии пообещал не вести диалог с властями РФ

Кандидат в президенты Финляндии от правящей Коалиционной партии, экс-премьер Александр Стубб высказался, что в случае победы на выборах не будет поддерживать политические отношения с российским руководством до завершения конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 12 января, сообщило агентство Reuters.

— В политическом плане не будет никаких отношений с президентом РФ Владимиром Путиным или российским политическим руководством, — заявил он.

При этом политик обратил внимание, что в практическом плане пограничные службы и дипломаты двух государств продолжают взаимодействовать.

Также Стубб подчеркнул, что не желал бы ухудшения дипломатических связей с РФ. Однако, по его словам, Москва в настоящее время «не является основным направлением внешней политики Финляндии».

В МВД Финляндии продлили закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией до 11 февраля.