Глава МИД КНР предупредил Канаду о недопустимости неверных сигналов Тайваню

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своей канадской коллегой Мелани Жоли указал на неприемлемость неверных сигналов со стороны Канады в адрес сепаратистски настроенных элементов на Тайване. Об этом сообщил МИД КНР.

"Канаде следует на деле выполнять свои обязательства в соответствии с принципом "одного Китая", поддерживать политическую основу китайско-канадских отношений, не посылать какие-либо неверные сигналы сепаратистским силам, представляющим так называемое движение за независимость Тайваня", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

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Глава МИД Китая уточнил, что Пекин и Оттава должны выстраивать отношения на принципах взаимного уважения. Как он отметил, у двух стран "разные идеологии и социальные системы, что обусловлено историей и культурой, национальной спецификой и выбором их народов".

"Необходимо поддерживать равноправный диалог, соблюдать свои обязательства, путем конструктивного подхода укреплять [взаимное] доверие и устранять сомнения, усиливать взаимодействие, не позволять разногласиям доминировать в двусторонних отношениях КНР и Канады", - подытожил китайский дипломат.

13 января на Тайване пройдут выборы главы администрации острова и депутатов Законодательного юаня (высший орган в регионе, способный принимать правовые акты). С 2016 года местную власть возглавляет представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, в период руководства которой заметно усилились трения между Пекином и Тайбэем. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.