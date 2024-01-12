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Конгрессмен-демократ заявил, что Байден нарушил закон, приказав атаковать Йемен

Конгрессмен, член палаты представителей США от Демократической партии Ро Кханна заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден нарушил закон, приказав атаковать Йемен без согласия конгресса. Об этом он пишет в социальных сетях.

Байдена обвинили в нарушении закона из-за ататки на Йемен
© Kevin Lamarque/Reuters

"Президент обязан сначала заручиться согласием конгресса, прежде чем нанести удар по хуситам в Йемене и вовлечь нас в очередной конфликт на Ближнем Востоке. Это первая статья конституции США. Я буду отстаивать это вне зависимости от того, находится ли демократ или республиканец в Белом доме", - пишет Кханна.

До этого президент США Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары по позициям йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене.

Он назвал эти удары "прямым ответом" на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, во время которых впервые в истории были использованы противокорабельные баллистические ракеты.

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