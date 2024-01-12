Байдена обвинили в нарушении закона из-за ататки на Йемен

"Президент обязан сначала заручиться согласием конгресса, прежде чем нанести удар по хуситам в Йемене и вовлечь нас в очередной конфликт на Ближнем Востоке. Это первая статья конституции США. Я буду отстаивать это вне зависимости от того, находится ли демократ или республиканец в Белом доме", - пишет Кханна.