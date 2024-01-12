Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу судоходству

Факт нанесения ударов армией США и союзниками по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене подтвердил президент Джо Байден. Он назвал эту атаку ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности солдат. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление лидера США, которое обнародовал Белый дом.

Байден указал, что сегодня армия США вместе с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, эти объекты хуситы использовали для того, чтобы препятствовать судоходству на «одном из важнейших водных маршрутов в мире».

Лидер США указала, что коммерческие суда более 50 стран пострадали в результате 27 нападений хуситов, а 9 января движение предприняло пока что крупнейшую по настоящее время атаку против военных кораблей США.

«Реакция международного сообщества на эти безрассудные нападения была единой и решительной», — подчеркнул Байден.