США ввели санкции против физлица и трех юрлиц России из-за «ракет из КНДР»

Соединенные Штаты ввели новые санкции против одного физического лица и трех юридических организаций РФ из-за якобы передачи России ракет из КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

По его словам, ограничения были введены из-за причастности данных лиц «к передаче России и тестированию баллистических ракет» из Северной Кореи. В частности, в санкционный список попали государственная авиакомпания «224-й летный отряд» и ее директор Владимир Михейчик. Также ограничения введены в отношении полигонов Ашулук и Владимировка, расположенных в Астраханской области. Кроме того, в список внесены четыре самолета, якобы задействованных в поставках баллистических ракет КНДР и «сопутствующих грузов в ноябре и декабре 2023 года».

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано пригрозил КНДР «серьезными последствиями» за предполагаемые поставки ракет России. Однако дипломат не уточнил, о каких именно последствиях идет речь.