Запад решил задействовать свой последний ресурс внутри России

США рассчитывают вмешаться в ход президентских выборов в России с помощью выпускников американских программ обмена. Как заявил директор СВР Сергей Нарышкин, в США хотят превратить российских стипендиатов в стержень пятой колонны. По мнению экспертов, возможности Запада по вербовке россиян намного меньше, чем в 90-е и начале нулевых, но все равно есть те, кто готов нагреть руки на доходах за счет грантов Госдепа и западных фондов. Насколько серьезной может быть эта угроза?

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что по мере приближения выборов президента РФ «во властных структурах США изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры». Выборы президента России намечены на 17 марта.

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«Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами – выпускниками американских программ обмена. По подсчетам Госдепартамента, число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ, таких как Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel и других, насчитывает более 80 тыс. человек, – отметил Нарышкин. – При «должной обработке», как полагают американцы, стипендиаты способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элемен­том пятой колонны».

Директор СВР также отметил, что Вашингтон активизировал работу по восстановлению контактов и налаживанию доверительного общения с российскими участниками программ обмена.

«В дальнейшем предполагается перейти к активному втягиванию бывших стипендиатов в политическую борьбу с российской властью», – указал Нарышкин.

По его словам, подобная работа предусматривает проведение тренингов в странах ближнего зарубежья, а «основной упор будет делаться на обучение участников методам разжигания межнациональной и социаль­ной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства РФ в социальных сетях».

«Отдельное внимание на встречах будет уделяться вопросам отработки безопасной связи с американскими «кураторами». В Вашингтоне также возлагают надеж­ды на подключение стипендиатов к подготовке новых механиз­мов санкционного давления на Россию», – подчеркнул Нарышкин.

Первый семинар должен состояться в Риге в середине февраля, а роль «наставников» сыграют сотрудники американских спецслужб при посольствах США в Москве и Риге.

«Очевидно, что в преддверии президентских выборов в России американцы хватаются за малейшую возможность «раскачать» внутриполитическую обстановку в нашей стране. Видимо, недалеко то время, когда Госдепартамент возьмется за воспитанников англо-американских детских садов и школ», – добавил директор СВР.

Ранее Нарышкин подчеркивал, что СВР обязана приложить все усилия для предотвращения возможного вмешательства в президентские выборы в России в этом году. Летом 2023 года Нарышкин говорил, что Госдеп поставил перед американскими СМИ задачу подталкивать россиян к необходимости силовой борьбы с властью вплоть до мятежа. Одним из основных врагов России, по его словам, также является Великобритания.

О том, что попытки вмешательства в российские выборы должны жестко пресекаться, говорил президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в декабре прошлого года.

«Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее», – сказал президент.

«В этой связи СВР действительно занимается своим делом. Очевидно, что перед президентскими выборами к нам, что называется, полезут – и это нужно было обозначить. Почти наверняка есть огромный массив информации, с которым сейчас работают наши компетентные органы», – считает Дмитрий Дробницкий, американист.

Собеседник напомнил, что в 90-е и нулевые годы подобных программ в сфере образования и культуры было намного больше, а их участники «достаточно серьезно поддавались обработке». Кроме того, прозападная ориентированность до сих пор видна среди представителей творческой интеллигенции и даже руководителей крупных российских компаний. Эффект достигался за счет того, что в программу прежде всего брали людей, готовых мыслить «в парадигме либерального мейнстрима».

«Позже многих людей постигло разочарование. Сейчас на территории России набрать людей для какого-то возмущения и протеста будет крайне сложно. Та картинка, которую рисуют на Западе, перестает быть всерьез привлекательной. Сам Запад вдруг сам стал жутко непривлекательным неудачником», – пояснил политолог.

«С момента развала Советского Союза западные спецслужбы вытягивали из России и обрабатывали, обучали политтехнологиям молодых талантливых ученых, специалистов и всех тех, кто хотел получить гуманитарное образование за рубежом. Сейчас на Западе хотят задействовать этот ресурс в полной мере», – добавляет Олег Иванников, подполковник запаса МВД.

Эксперт особо отметил высочайший авторитет СВР среди разведслужб мира, поэтому «к словам Нарышкина нужно отнестись очень внимательно». «Заявление Нарышкина – это не только сигнал другим российским спецслужбам, но и Западу о том, чтобы у них там не было иллюзий по поводу организации «Майдана» в России», – подчеркнул Иванников.

В свою очередь Дробницкий подчеркнул, что Западу так и не удалось добиться изоляции России, а экономическая ситуация в Европе и США ухудшается каждую неделю. «За последние два-три года Запад стал настолько непривлекательным, что уже нет ощущения, что это «нормальные страны», – считает эксперт.

«Более того, даже в чисто агитационных ресурсах, рассчитанных на ждунов и штурмовиков КПП «Верхний Ларс», появилась некая растерянность от происходящего. Поэтому просто набрать людей из столичных студентов, которые могли бы здесь всерьез чего-то покачать, будет крайне сложно», – пояснил Дробницкий.

Тем не менее попытки вербовки с помощью программ обмена будут продолжаться.

«Если закрыть эти программы, то четверть сотрудников Госдепартамента станет ненужной. Кроме того, Госдеп и ЦРУ, которые курируют эти программы, в большинстве своем бюрократия, а не люди при плаще и шпаге. Для них главная задача – продемонстрировать свою востребованность», – сказал собеседник.

Иванников напомнил, что Госдеп приложил руку практически ко всем цветным революциям на постсоветском пространстве, «но только о Россию сломал свои зубы».

«Возможности Госдепа крайне ограничены в России, так как наши спецслужбы держат руку на пульсе и своевременно выявляют граждан, способных на противоправные действия с целью изменения конституционного строя», – сказал эксперт.

Дробницкий прогнозирует, что на фоне эрозии системы госуправления в самих США, о чем свидетельствует в том числе исчезновение на несколько дней главы Пентагона Ллойда Остина, «методы работы США будут более наглыми и жестокими». Он полагает, что «на Западе готовят большой шум по поводу президентских выборов в России» и попытаются не признать их.

«Для них важно осваивать бюджет, поэтому сфотографировать пару десятков человек с плакатом «Я не признаю результаты выборов» и отправить эти материалы в качестве отчета за несколько миллионов долларов – такая история вполне прокатит, об этом будут писать западные СМИ», – отмечает специалист.

По его словам, в России есть «опасные среды», с которыми прежде всего будут стараться работать американские спецслужбы.

«Это будет не просто организация митингов, протестов. Нельзя исключать терактов и чего угодно. Поэтому очевидно, что СВР обращает на это внимание и реагирует... Ситуация характеризуется высокой степенью нестабильности самого Вашингтона, а ресурсы его по-прежнему огромны. Эти средства Белый дома и Госдеп будут использовать более хаотично и жестоко, не руководствуясь внутренними ограничителями», – добавляет эксперт.

Иванников согласен, что финансовые ресурсы Запада по поддержке некоторых социальных и общественных проектов «являются безграничными».