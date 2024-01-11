Новым главой МИД Франции стал "супруг" премьера
Лидер партии «Возрождение» Стефан Сежурне стал новым главой МИД Франции, рассказал глава администрации президента Алекси Колер во время оглашения нового состава правительства. Об этом пишет ТАСС.
Сежурне сменит на этом посту Катрин Колонну, которая возглавляла французскую дипломатию с мая 2022 года.
Молодой политик является гражданским мужем* (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) нового премьер-министра Франции Габриэля Атталя, сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, глава МВД Жеральд Дарманен, глава Минфина Брюно Ле Мэр, министр обороны Себастьян Лекорню и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти в ходе перестановок во французском парламенте сохранили свои портфели.
Напомним, что 8 января президент Франции Эммануэль Макрон подписал документ об отставке Элизабет Борн с поста премьер-министра Пятой республики. 9 января новым премьер-министром был назначен Габриэль Атталь. В свои 34 года он стал самым молодым главой правительства в истории страны.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.