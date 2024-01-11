В США поддержали проведение мирных протестов в Сербии

«Протестовать мирно — их право. <...> Но мы также хотим, чтобы в связи с любыми конкретным проблемами было проведено судебное разбирательство и предоставлен ясный отчет об итогах выборов. <...> Мы будем взаимодействовать с правительством Сербии, чтобы решить проблемы, поднятые Бюро по демократическим институтам и правам человека. Были четкие сигналы относительно того, как, в частности, период проведения избирательной кампании можно сделать более справедливым. И мы будем ожидать этого», — добавил он.