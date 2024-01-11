В США поддержали проведение мирных протестов в Сербии
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Белый дом поддерживает проведение в Сербии мирных протестов со стороны недовольных результатами прошедших выборов. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление О'Брайен сделал во время онлайн-брифинга для журналистов. По его словам, Вашингтон считает важным, чтобы новое правительство Сербии включали в себя представителей оппозиции. По этой причине США одобряют проведение мирных протестов со стороны всех, кто считает прошедшие выборы несправедливыми.
«Протестовать мирно — их право. <...> Но мы также хотим, чтобы в связи с любыми конкретным проблемами было проведено судебное разбирательство и предоставлен ясный отчет об итогах выборов. <...> Мы будем взаимодействовать с правительством Сербии, чтобы решить проблемы, поднятые Бюро по демократическим институтам и правам человека. Были четкие сигналы относительно того, как, в частности, период проведения избирательной кампании можно сделать более справедливым. И мы будем ожидать этого», — добавил он.
Напомним, что 17 декабря в Сербии прошли внеочередные парламентские и муниципальные выборы, на которых победила коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться». При этом оппозиционный блок «Сербия против насилия», занявший второе место, назвал выборы фальсифицированными.