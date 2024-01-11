США потребовали от Ирана освободить задержанный танкер
Иранские власти должны незамедлительно освободить задержанный в Оманском заливе нефтяной танкер St Nikolas и его команду, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател в ходе брифинга.
Пател обвинил Иран в незаконном захвате судна и заявил, что подобные действия «направлены на подрыв международной торговли», передает ТАСС.
Ранее иранское государственное агентство Tasnim сообщило о задержании военно-морскими силами Ирана американского нефтяного танкера в водах Оманского залива.