$88.78-0.6197.54-0.33
Войти в почту

Пентагон начнет расследование обстоятельств госпитализации Остина

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч рассказал, что намеревается в ближайшее время начать расследование обстоятельств госпитализации министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина. Об этом пишет Reuters.

Пентагон расследует обстоятельства госпитализации Остина
© globallookpress.com

По данным агентства, ранее в ведомстве уже началась внутренняя проверка. Кроме того, расследование обстоятельств госпитализации Остина начал комитет по делам вооруженных сил Конгресса США.

Сторч пояснил, что планирует изучить роли, процессы, процедуры, обязанности, связанные с госпитализацией министра обороны. Он добавил, что особое внимание обратит на своевременность передачи полномочий и уровень компетенции лиц, замещавших главу ведомства.

Напомним, что 22 декабря 2023 года Остин был госпитализирован в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида и прошел инвазивную хирургическую процедуру. Операция прошла успешно и он вернулся домой.

Пентагон: министр обороны США Остин продолжает работать удалённо из госпиталя

1 января 2024 года у министра возникли осложнения после операции и он был повторно госпитализирован. Сведения об операции и госпитализациях военачальника попали в Белый дом, Конгресс и СМИ только 5 января. На фоне этого, по данным экспертов, в США разразился грандиозный скандал.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости