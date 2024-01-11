Пентагон расследует обстоятельства госпитализации Остина

Пентагон начнет расследование обстоятельств госпитализации Остина
Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч рассказал, что намеревается в ближайшее время начать расследование обстоятельств госпитализации министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, ранее в ведомстве уже началась внутренняя проверка. Кроме того, расследование обстоятельств госпитализации Остина начал комитет по делам вооруженных сил Конгресса США.
Сторч пояснил, что планирует изучить роли, процессы, процедуры, обязанности, связанные с госпитализацией министра обороны. Он добавил, что особое внимание обратит на своевременность передачи полномочий и уровень компетенции лиц, замещавших главу ведомства.
Напомним, что 22 декабря 2023 года Остин был госпитализирован в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида и прошел инвазивную хирургическую процедуру. Операция прошла успешно и он вернулся домой.
1 января 2024 года у министра возникли осложнения после операции и он был повторно госпитализирован. Сведения об операции и госпитализациях военачальника попали в Белый дом, Конгресс и СМИ только 5 января. На фоне этого, по данным экспертов, в США разразился грандиозный скандал.