В Финляндии могут закрыть школу, где больше 20 лет преподают на русском

Власти Финляндии планируют закрыть школу в восточной части страны, где больше 20 лет преподают на русском языке с упором в российскую культуру. Об этом сообщает Yle.

Причиной такого решения в Хельсинки назвали недостаток учеников, из-за которого появилась необходимость в реформировании образовательной сети. Кроме того, закрытие школы в Восточной Финляндии поможет значительно сократить бюджетные траты — например, один из муниципалитетов-учредителей школы Лаппеенранта смог бы сэкономить более миллиона евро в случае закрытия школы.

Отмечается, что учеников школы планируют перевести в другие учебные заведения, где им будет обеспечено дальнейшее преподавание русского языка. При этом само руководство школы призналось, что новость о закрытии стала «полной неожиданностью и шоком». Предполагается, что следующий учебный год станет для школы в Восточной Финляндии последним.