Папа Римский заболел бронхитом

Папа Римский Франциск заболел бронхитом уже во второй раз с декабря. Об этом 87-летний понтифик сам рассказал группе французов, которых принял на аудиенции, отказавшись читать заготовленную речь.

"Я бы хотел прочесть вам речь, но у меня небольшой бронхит", - сообщил Франциск.

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Как указывает агентство ANSA, это была третья по счету аудиенция, и первые две речи он, хоть и с одышкой, но произнес. Среди прочих понтифик принял членов католического комитета по культурному сотрудничеству с православными церквями и восточными православными церквями по случаю 60-летия со дня его учреждения для сближения с православными через реализацию совместных культурных проектов.

Франциск, отметивший 87-летие в декабре 2023 года, достаточно сильно болел в конце ноября, что помешало ему поехать в Дубай на международную конференцию по климату (СОР-28). Тогда ему тоже диагностировали бронхит, который лечили внутривенным введением антибиотика. В конце декабря и начале января он провел все рождественские и новогодние службы, с начала года сохраняет насыщенный график работы. В одном из последних интервью понтифик признался, что в связи с возрастом и по состоянию здоровья придется сократить количество зарубежных поездок. Он также рассказал, что уже дал все распоряжения о собственных похоронах и выбрал в качестве места захоронения базилику Санта-Мария-Маджоре (Богоматери Великой) в Риме. При этом он не исключает, что может посетить родную Аргентину.

Только накануне сообщалось, что президент Хавьер Милей направил Франциску письмо с приглашением посетить страну.

Однажды, после перенесенной в июле 2021 года первой операции на кишечнике, Франциск сказал, что когда речь заходит о здоровье Папы Римского, начинают "дуть ветра конклава" (закрытых выборов главы Римско-католической церкви). В ватиканских кругах давно обсуждают, кто мог бы стать преемником Франциска.

Кардинальская коллегия значительно обновилась. Как подсчитала газета Avvenire, по состоянию на конец 2023 года из 132 кардиналов-выборщиков, имеющих право голоса потенциальных претендентов на папский престол, 96 были назначены Франциском. При этом наблюдатели отмечают укрепление "итальянского крыла". Среди возможных претендентов называют главу декастерии по делам Восточных церквей Клаудио Гуджеротти, а также латинского патриарха Иерусалима итальянского происхождения Пьербаттиста Пиццабаллу. Некоторые источники в Ватикане полагают, что на папский престол претендует и нынешний государственный секретарь итальянский кардинал Пьетро Паролин.