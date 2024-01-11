Президент Кипра допустил воссоединение острова в 2024 году

Глава Республики Кипр Никос Христодулидис не исключил, что в наступившем году удастся добиться воссоединения острова, сообщает ТАСС.

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По его словам, решение проблемы разделенного острова возможно при наличии политической воли. Он пообещал сделать все возможное, чтобы 2024-й стал «годом освобождения».