Бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что взятка за закрытие дела компании под руководством сына президента США Байдена Burisma пошла на диверсию на нитках российского газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью депутата журналистке Симоне Манжанте в социальных сетях.

По мнению Деркача, взятка в 6 миллионов долларов за закрытие дела Burisma была передана киевским судом украинской разведке. Эти деньги, по его словам, могли пойти на организацию подрыва «Северных потоков», а также на организацию покушений на территории России.

«Двадцать первого апреля 2022 года украинский суд передает эти 6 миллионов наличного кэша по согласию с представителями Burisma в распоряжение воинской части Главного разведывательного управления Украины. Здесь есть номер этой части. <...> Через промежуток времени начинают взрываться "Северные потоки", совершаются покушения на Дугину, Прилепина, Татарского. Руководители спецслужб Украины не скрывают, что они проводят политические убийства, совершают террористические акты за внебюджетный кэш», — заявил он.

Помимо этого, во время интервью Деркач передал журналистке несколько документов, из которых, по словам бывшего депутата, он и получил эту информацию. Деркач также добавил, что «международная коррупция такого масштаба, а также вмешательство в выборы президента США» не могли происходить без участия бывшего президента Украины Петра Порошенко».

Напомним, что 26 сентября 2022 года на двух нитках российского газопровода «Северный поток» произошло два взрыва.