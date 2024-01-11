Трамп произнес заключительное слово в суде

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с заключительным словом на заседании по делу о мошенничестве, несмотря на запрет судьи. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации телеканала, политик вещал из-за стола защиты около пяти минут, прежде чем судья прервал его речь. Трамп апеллировал к собственной невиновности и утверждал, что его «преследовал кто-то, баллотирующийся на должность и вмешивающийся в выборы», а также требовал компенсации. Как считает бывший американский лидер, уголовные дела против него стали примером «политической охоты на ведьм».