Херш: госпитализация Остина помешала защите эсминца США от атак в Красном море

Капитан американского эсминца Laboon обращался в Пентагон после того, как судно атаковали в Красном море, но не получил ответа из-за госпитализации министра обороны Ллойда Остина. Об этом заявил в своем блоге в Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"Отсутствие руководства в Пентагоне сразу же сказалось, когда эсминец Laboon, которые патрулирует Красное море <...> подвергся угрозе со стороны беспилотника йеменских мятежников-хуситов, который нес ракету. Капитан судна имел право действовать в рамках самообороны, и дрон был уничтожен, но капитан хотел большего. Он неоднократно просил наделить его полномочиями, чтобы уничтожить объект на берегу Йемена, с которого совершалась атаки беспилотника. Его запрос на защиту своего корабля <...> требовал одобрения на высоком уровне от исчезнувшего госпитализированного Остина и был проигнорирован", - пишет Херш.

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Публицист отмечает, что такая ситуация потенциально могла повлечь за собой огромные последствия в условиях палестино-израильского конфликта.

"Остин, будь он на работе, должен был бы направиться в Белый дом и, наконец, к президенту и его помощникам по национальной безопасности", - указывается в статье.

Вечером 1 января глава Пентагона был госпитализирован в Национальный медицинский центр Уолтера Рида (штат Мэриленд), а 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном во вторник заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и была проведена хирургическая операция. Специалисты сообщили, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом.