Судье по делу Трампа пригрозили бомбой

Американский судья Артур Энгорон, которому предстоит провести слушания по делу бывшего президента страны Дональда Трампа, стал целью телефонных хулиганов. Об этом сообщает местный телеканал NBC News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

© Газета.Ru

В материале указано, что неизвестные пригрозили государственному служащему устроить взрыв в его доме в штате Нью-Йорк. Судья обратился в правоохранительные органы, после чего в его дом были направлены саперы.

Согласно информации журналистов, специалисты осмотрели помещение утром 11 января. Однако остается неясным, чем завершился обыск дома и присутствовал ли при это сам Энгорон.

«Угроза поступила за несколько часов до того, как были заключительные выступления в суде [по делу о гражданском мошенничестве Трампа]», — говорится в публикации.

При этом, по данным издания The Hill, в график судебных разбирательства по делу экс-главы государства не вносилось никаких изменений после инцидента. Как подтвердили в генеральной прокуратуре Нью-Йорка, процесс продолжится в соответствии с планом.