США планируют отправить партию ПТРК Javelin в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что американский посол Кристофер Хилл проинформировал его о планах США отправить партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin в Косово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Вучича.

Как сообщили в пресс-службе, США приняли решение удовлетворить полученный ранее запрос Косово на покупку Javelin. Согласно планам Белого дома, это станет началом официальной процедуры по передаче оружия — в ближайшее время Госдеп направит запрос Косово в Конгресс.

Помимо этого, в пресс-службе сербского президента также добавили, что это решение США стало «разочарованием» для Белграда. При этом в сообщении также подчёркивается, что приоритетной целью для Сербии является сохранение мира и стабильности на Балканах.

«Президент Вучич заявил, что эта информация является большим разочарованием для Сербии, но наша страна вместе с США будет работать над сохранением сербско-американских отношений», — сказано в сообщении пресс-службы.