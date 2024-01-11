Член палаты представителей США Прамила Джаяпал во время выступления в юридическом комитете оговорилась и заявила, что бывший американский президент Дональд Трамп вызвал эрекцию вместо восстания. Об этом сообщает Fox News.

Телеканал отметил, что Джаяпал совершила оплошность во время рассмотрения юридическим комитетом палаты представителей резолюции, которая в случае принятия приведет к голосованию о том, обвинять ли сына президента США Джо Байдена Хантера в неуважении к конгрессу за игнорирование повестки в законодательный орган.

«Я думаю, что мы все возмущены многими вещами, но, если мы собираемся говорить о возмутительных вещах, которые произошли или никогда не происходили, давайте поговорим о том, что президент Трамп спровоцировал эрекцию», — сказала конгрессвумен.

Быстро поняв, что оговорилась Джаяпал рассмеялась и пошутила, что об этом они тоже поговорят. Затем она исправила свою ошибку, заявив, что «Трамп спровоцировал восстание».