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Экипажи судов в Красном море придумали, как хитростью избежать атак хуситов

Суда в Красном море передают в эфир, что их экипажи состоят из китайцев, пытаясь таким образом избежать атак хуситов из Йемена. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Экипажи судов нашли способ, как избежать атак хуситов
© Газета.Ru

«По меньшей мере пять судов, проплывающих через Красное море, используют свои сигналы, чтобы сообщить, что они связаны с Китаем», — говорится в сообщени.

Отмечается, что «это самая последняя необычная мера, предпринятая в попытке избежать атак боевиков хуситов в Красном море».

«Каждое судно подает сигнал «весь экипаж — китайцы» или что-то подобное в поле, в котором обычно содержится пункт назначения», — пишет агентство.

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Другие суда также передают в эфир, что не имеют отношения к Израилю.

До этого главы датской судоходно-логистической корпорации AP Moller-Maersk Винсент Клерк заявил, что приостановка транзита судов через Красное море может растянуться надолго, а мировую экономику ждут значительные последствия. В середине декабря Maersk приняла решение временно прекратить перевозку всех грузов через акваторию Красного моря. Причиной послужили атаки хуситов на судна компании. Многие судоходные компании приняли решение идти из Европы в Азию и наоборот маршрутом вокруг Африки, а не через Красное море.

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