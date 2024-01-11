Экипажи судов нашли способ, как избежать атак хуситов

Суда в Красном море передают в эфир, что их экипажи состоят из китайцев, пытаясь таким образом избежать атак хуситов из Йемена. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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«По меньшей мере пять судов, проплывающих через Красное море, используют свои сигналы, чтобы сообщить, что они связаны с Китаем», — говорится в сообщени.

Отмечается, что «это самая последняя необычная мера, предпринятая в попытке избежать атак боевиков хуситов в Красном море».

«Каждое судно подает сигнал «весь экипаж — китайцы» или что-то подобное в поле, в котором обычно содержится пункт назначения», — пишет агентство.

Другие суда также передают в эфир, что не имеют отношения к Израилю.