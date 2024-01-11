В Киргизии прошли массовые задержания по делу о госперевороте

«В частности, получена информация о финансировании Ташовым подготовки к организации беспорядков. Задержаны фигуранты, причастные к планированию свержения власти. Гражданин М. А. И., как координатор в Ошской и Джалал-Абадской областях, должен был собрать и организовать людей для проведения массовых митингов под разными предлогами», — заявили в ведомстве.