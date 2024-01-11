Между Грузией и Данией начался дипломатический скандал

Датского посла в грузинской столице Тофт Соренсен, назвавшую в СМИ «олигархом, который накопил деньги в России», почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, вызвали в МИД Грузии для разъяснений. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Посол покинула МИД без комментариев после встречи с заместителем министра Теймуразом Джанджалией, сообщает телекомпания «Имеди».

Между тем посольство Дании в Грузии пояснило, что цитаты посла были вырваны из контекста, а Копенгаген продолжит твердо поддерживать Тбилиси на пути в ЕС.

Несмотря на это, генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал слова посла Дании «грязными».

«Общественность хорошо знает, как много чего сделал Бидзина Иванишвили для Грузии... Грузия продолжает прогресс, развивается по пути европейской интеграции», – сказал Каладзе.