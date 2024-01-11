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Песков предостерег США от конфискации российских активов

Изъятие российских активов правительством США повлечет за собой глубокие последствия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин объяснил рост цен на яйца в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на яйца выросли, так как россияне начали больше покупать этот товар, а власти «вовремя не сориентировались» и не открыли импорт. Об этом сообщает ТАСС.

В АвтоВАЗе ответили на вопрос о повышении цен на автомобили Lada

АвтоВАЗ не планирует в ближайшее время повышать цены на автомобили Lada. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президент автопроизводителя Максим Соколов на итоговой пресс-конференции компании.

Российские войска сорвали ротацию ВСУ возле Торского

Подразделения российской группировки «Центр» сумели сорвать ротацию ВСУ около Торского в Донецкой народной республике (ДНР), заставив противника отступить на исходные рубежи, сообщил старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров.

Умер один из главных создателей вакцины «Спутник-V»

Кадр из видео / YouTube

Умер один из главных создателей российской вакцины от коронавируса «Спутник-V», замдиректора по научной работе Института вирусологии имени Ивановского Борис Народицкий.

Ивлеева не признала вину в организации «голой» вечеринки в клубе «Мутабор»

Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину в организации «голой» вечеринки в клубе «Мутабор», следует из постановления Лефортовского суда Москвы.

Всемирная Федерация тхэквондо разрешила допуск россиян в нейтральном статусе

РИА Новости

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) расширила допуск российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

Россияне сказали, какую пенсию они мечтают получать

Размер «пенсии мечты» среднестатистического россиянина — 47,6 тысячи рублей. К такому выводу пришли аналитики, изучив результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, передает РБК.

Названа предварительная причина смерти Юрия Соломина

Остановка сердца стала причиной смерти народного артиста СССР Юрия Соломина, сообщают «Известия». По данным издания, ему не удалось оправиться от ишемического инсульта.

Минфин заказал партию автомобилей Lada Aura