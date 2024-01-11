Конгрессвумен ошибочно заявила о вызванной Трампом эрекции

Член нижней палаты конгресса США Прамила Джаяпал по ошибке обвинила экс-президента страны Дональда Трампа в провоцировании эрекции. Об этом сообщает местный телеканал Fox News.

Как указано в материале, инцидент произошел во время выступления законодателя в юридическом комитете американской палаты представителей. В какой-то момент Джаяпал начала говорить о «возмутительных» деяниях бывшего главы государства, но допустила оговорку.

«Если мы собираемся говорить о возмутительных вещах, которые произошли, давайте поговорим о том факте, что президент Трамп спровоцировал эрекцию», — сказала конгрессвумен.

Согласно информации телеканала, на самом деле парламентарий имела в виду штурм Капитолия в январе 2021 года. Однако она перепутала английские слова insurrection и erection, которые переводятся как «восстание» и «эрекция» соответственно.