«Детский балет амбиций и эго»: чем известен самый молодой глава правительства Франции?
Новым премьером Франции был назначен Габриэль Атталь, стремительному возвышению которого способствовал глава государства Эммануэль Макрон. Однако ряд политических деятелей Франции не рад этому назначению, считая, что Атталь слишком молод и мало что даст стране, пишет арабское издание Asharq Al-Awsat.
Предыдущий премьер Франции Элизабет Борн подала в отставку 8 января. Макрон принял ее заявление, поблагодарив Борн за «образцовую» работу. Французские СМИ писали, что Макрон пожертвовал Борн как политиком, при котором были реализованы непопулярная пенсионная реформа и спорный закон о миграции.
Занявшему пост главы правительства Габриэлю Атталю всего 34 года. Он стал самым молодым премьером в истории страны.
При этом президент Франции неоднократно заявлял, что хотел придать новый импульс своему второму президентскому сроку. А Атталя уже стали рассматривать в качестве преемника Макрона.
«Дорогой Габриэль Атталь, я знаю, что могу рассчитывать на вашу энергичность и приверженность реализации проекта перевооружения и возрождения, о котором я объявил. С верностью в духе 2017 года: преодоление и смелость на службе нации и французов», – написал Макрон в соцсети X.
Политологи отмечают, что Маркон лично способствовал политическому взлету нового премьера, который является выходцем из богатой семьи. Его отец – Ив Атталь – адвокат и кинопродюсер. Атталь вырос в Париже получил образование в престижной Эльзасской школе, а затем поступил в Институт политических исследований.
До своего назначения главой правительства, он сменил несколько министерских должностей, в том числе был министром национального просвещения и по делам молодежи и министром-делегатом общественных счетов при министре экономики и финансов.
При этом именно с именем Атталя связывают запрет на ношение в учебных заведениях мусульманской женской одежды, что привело к протестам во Франции. Он также призывал преподавателей восстановить свой авторитет в школах.
Несмотря на быстрый карьерный взлет, не всем политикам понравилось назначение Атталя, отмечает издание.
В частности, с резкой критикой выступила оппозиция, усомнившись в том, что при новом премьере изменится политический курс и получится добиться стабилизации ситуации в стране и процветания.
«Чего французы могут ожидать от этого четвертого премьер-министра и пятого правительства за семь лет? Ничего. Устав от этого детского балета амбиций и эго, они ждут проекта, который вернет их в центр общественных приоритетов», – констатировала бывший кандидат в президенты, правый политик Марин Ле Пен.
По итогам последних выборов Макрон потерял большинство в парламенте, что затрудняет работу его правительства. Атталю придется наладить отношения с оппозицией, если он намерен добиться поддержки при принятии законопроектов, констатирует автор статьи.