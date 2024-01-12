Европейская комиссия может ввести аудит помощи Украине, чтобы получить согласие Венгрии на продолжение финансирования киевского режима. Об этом сообщила газета Financial Times.

В новом проекте военного бюджета Европейского союза (ЕС) может появиться пункт о пересмотре четырехлетнего пакета помощи Украине в 2025 году. В его отношении Еврокомиссия готова ввести аудит для того, чтобы отслеживать выполнение киевским режимом требований ЕС. Также это поможет оценить степень нужды страны в очередной поддержке.

В то же время у венгерского руководства будет возможность заблокировать помощь Украине, если Киев будет нарушать условия и требования ЕС. Такие условия, во-первых, могли бы устроить премьер-министра Виктора Орбана, во-вторых, избавили бы ЕС от необходимости действовать в обход Венгрии, передает газета.