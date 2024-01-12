FT: Еврокомиссия готова пойти на уступки Венгрии для поддержки Украины
Европейская комиссия может ввести аудит помощи Украине, чтобы получить согласие Венгрии на продолжение финансирования киевского режима. Об этом сообщила газета Financial Times.
В новом проекте военного бюджета Европейского союза (ЕС) может появиться пункт о пересмотре четырехлетнего пакета помощи Украине в 2025 году. В его отношении Еврокомиссия готова ввести аудит для того, чтобы отслеживать выполнение киевским режимом требований ЕС. Также это поможет оценить степень нужды страны в очередной поддержке.
В то же время у венгерского руководства будет возможность заблокировать помощь Украине, если Киев будет нарушать условия и требования ЕС. Такие условия, во-первых, могли бы устроить премьер-министра Виктора Орбана, во-вторых, избавили бы ЕС от необходимости действовать в обход Венгрии, передает газета.
Шесть стран Европейского союза отказались поддержать гарантии безопасности для Украины. Среди них Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта. Как эта ситуация отразится на отношениях между Киевом и Брюсселем, выясняла «Вечерняя Москва».