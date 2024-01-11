В Эстонии объяснили задержку с сообщением о прибытии Зеленского

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объяснил опоздание с объявлением о прибытии в страну Владимира Зеленского вопросом безопасности. Об этом со ссылкой на портал государственного телерадиовещания ERR пишет РИА Новости.

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Эстонские СМИ обратили внимание на то, что Зеленский прилетел в Таллин из Вильнюса накануне вечером, но официально о визите было объявлено только сегодня.

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, комментируя ситуацию, заметил, что информация была дана с опозданием сознательно.

«Конечно, мы придерживали информацию о его прибытии чуть дольше, потому что этот визит связан в высоким риском. В конце концов, это человек, который находится под пристальным вниманием России и на которого было совершено несколько покушений», — пояснил он.

Ожидается, что Зеленский встретится с президентом Эстонии Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Также запланировано его выступление перед депутатами.