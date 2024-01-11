Onet: Дуда пожалуется ЕС и США на арест бывших министров

«Никакого нового документа глава государства подписывать не будет. По крайней мере, таков нынешний план, который предполагает поставить под сомнение легальность парламента из-за отсутствия двух депутатов в Сейме. По мнению адвокатов президента, принятые парламентом законы в нынешней ситуации будут просто недействительны», — добавляет портал.