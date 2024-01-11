Пекин может попытаться заставить нового главу Тайваня признать принцип "одного Китая"

Власти КНР могут попытаться заставить нового главу администрации Тайваня признать принцип "одного Китая" в случае победы на предстоящих на острове выборах кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Центра исследований национальной безопасности при Институте национальной обороны и безопасности Тайваня доктор политических наук Шэнь Минши.

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"Если серьезных споров и конфликтов не будет, Китай не пойдет на намеренное создание проблем, чтобы избежать раздражения тайваньских избирателей. Однако в случае избрания кандидата от Демократической прогрессивной партии нельзя исключать серьезных предупреждений, которые будут требовать от избранного кандидата признать консенсус 1992 года или принцип "одного Китая", - указал он.

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"Демократическая прогрессивная партия Тайваня не будет отвечать так быстро, однако перед инаугурацией в мае всеобъемлющая стратегия по отношениям между берегами [Тайваньского пролива] нового президента (главы администрации Тайваня - прим. ТАСС) будет опубликована и одобрена США", - отметил он.

На вопрос о том, какие факторы могут повлиять на ситуацию в Тайваньском проливе во время выборов и после них, Шэнь Минши отметил, что видит несколько возможных вариантов развития событий.

"Возможные варианты таковы: в первом произойдут значительные ошибки в избирательном процессе, что приведет к протестам избирателей и кандидатов. Во втором Китай намеренно пойдет на создание конфликтов в море и в воздухе и спровоцирует проблемы. В третьем - значительные события произойдут внутри Китая", - резюмировал эксперт.

"Консенсус 1992 года" - это договоренность, достигнутая на исторической полуофициальной встрече в Гонконге между представителями Коммунистической партии Китая и правившей на Тайване в то время партии "Гоминьдан". Она подразумевает признание принципа единственности Китая, то есть того, что в мире существует только одно китайское государство. Однако каждая из сторон вправе трактовать его по-своему. Для Пекина это КНР, основанная 1 октября 1949 года по итогам гражданской войны в Китае, а для Тайбэя - Китайская Республика, которая до 1949 года существовала на материке.

С 2008 по 2016 год, в период правления на острове Ма Инцзю от партии "Гоминьдан", отношения Тайбэя с Пекином потеплели. Было расширено транспортное сообщение и экономические контакты. Однако в 2016 году после прихода к власти Цай Инвэнь от Демократической прогрессивной партии связи двух берегов вошли в кризисный период. Правительство Демократической прогрессивной партии выступило против сближения с КНР и отказывается признавать основополагающий принцип "одного Китая", который служит предпосылкой для диалога. В результате отношения материкового Китая с Тайванем оказались замороженными. Пекин неоднократно заявлял о том, что может применить военную силу в случае попытки администрации Тайваня официально объявить о независимости острова от КНР.

Выборы на Тайване

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган острова) пройдут 13 января. С 2016 года пост главы администрации Тайваня занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.

Фаворитом предвыборной гонки является действующий заместитель главы администрации Тайваня, представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который лидирует в опросах общественного мнения. Двумя оппозиционными кандидатами являются председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ и политик от выступающего за сближение с материковым Китаем Гоминьдана Хоу Юи.