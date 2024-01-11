«В отличной форме!»: немцы сравнили Путина с Шольцем и Бербок
Немецкая газета Die Welt обратила внимание на слова президента РФ Владимира Путина, рассказавшего, что он чувствует в себе энергию для работы. Читатели газеты сравнили 71-летнего Путина с немецкими политиками и заявили, что его работоспособность гораздо выше.
10 января на встрече с жителями Анадыря Путин ответил на вопрос отца многодетной семьи, как президент РФ справляется с руководством такой большой страной.
«Я уже взрослый человек, хотя чувствую в себе силы, энергию для работы, для решения стоящих перед страной задач», - рассказал Путин, отметив, что успех обеспечен, когда все вместе работают в деловом и доброжелательном ритме.
«У Путина за всю жизнь оговорок меньше, чем у нашего министра иностранных дел [Анналены Бербок - прим.ред.] во время одного визита за границу», - написал комментатор под ником Dirk D.
«Он психически здоров, в отличие от некоторых немецких министров, имена которых я не хочу называть», - заявил joachim T.
«В отличие от членов правительства Германии, Путин находится в отличной психической и физической форме!» - написал Das Mufflon.
«[Работоспособность у Путина] определенно лучше, чем у Джо [Байдена]. А наш Фрэнки-Вальтер [президент Германии Штайнмайер] сегодня на гандболе начал заикаться и забыл текст», - добавил Heike S.
«Возраст относителен. У нас есть канцлер, которому всего 65 лет и он все еще считает себя полностью дееспособным, хотя каждый день доказывает обратное», - отметил Matthias M.