Пентагон опроверг связанную с Тейлор Свифт теорию заговора

"Что касается этой теории заговора, то ее надо выбросить из головы", - приводит издание слова заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх. При этом представитель Минобороны США в своем комментарии использовала слова из песни Свифт Shake It Off. Затем, затронув вопрос о финансировании правительства США, Сингх сделала отсылку к другой песне Свифт - Out Of The Woods. "Но это подчеркивает, что Конгресс [США] все еще должен одобрить запрос о дополнительном финансировании [правительства] так быстро, как это возможно, чтобы мы могли быть вне опасности из-за возможных проблем с бюджетом", - указала она. ТАСС