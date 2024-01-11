СМИ рассказали о реакции канцлера Германии на назначение Атталя

Назначение Габриэля Атталя на должность премьер-министра Франции удивило канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта пишет Euractive.

8 января Элизабет Борн подала в отставку с поста главы правительства Франции. Президент принял ее заявление, поблагодарив Борн за «образцовую» работу. Должность премьер-министра занял Габриэль Атталь, которому всего 34 года. Он является самым молодым главой кабинета министров в истории страны.

Штеффен Хебештрайт, комментируя это назначение, отметил, что оно вызвало удивление в Берлине.

«Канцлер был удивлен, как и многие наблюдатели с французской стороны, когда было объявлено о выборе», - заявил он, особо подчеркнув однако, что возраст не является показателем квалификации политика.

При этом издание обратило внимание на то, что опыт будет иметь решающее значение, так как Атталь и его министры будут вынуждены «маневрировать в чувствительных франко-германских отношениях всего за несколько месяцев до выборов в ЕС».

Министры двух стран встречаются два раза в год для проведения совместного совещания. Ряд экспертов считает, что последняя такая встреча в октябре прошлого года позволил разрешить сложный конфликт по поводу реформы европейского рынка электроэнергии, говорится в статье.