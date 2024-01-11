Беннет назвал иск ЮАР против Израиля в ООН демонстрацией антисемитизма и позора

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал иск ЮАР в Международный суд ООН в Гааге против еврейского государства из-за действий в секторе Газа «демонстрацией лицемерия, антисемитизма и позора». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

© Газета.Ru

По его словам, «слушания в Гааге – это дело Дрейфуса 21-го века».

«Демонстрация лицемерия, антисемитизма и позора. Именно ХАМАС 7 октября — без всякой причины — атаковал <…> и все же именно Израиль является обвиняемым. Позор тем, кто принимает участие в этом притворстве», — написал Беннет.

В начале ноября власти ЮАР приняли решение отозвать своих представителей из Тель-Авива для консультаций в свете продолжающейся военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

29 декабря 2023 года ЮАР обратилась в Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа. Слушания по этому вопросу пройдут 11-12 января в Гааге.