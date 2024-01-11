Главу кабмина Украины обвинили в административном нарушении

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины направило в суд протокол об административном нарушении, совершенном премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

"Председатель НАПК Александр Новиков составил протокол в отношении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Он незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

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По данным агентства, протокол направлен в суд.

"Если суд признает Дениса Шмыгаля виновным в совершении административного правонарушения, то на чиновника будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год, что будет основанием для внесения сведений в отношении него в единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - сообщает НАПК.

Как поясняет агентство, глава правительства, получив сообщение о коррупции от разоблачителя, а именно работника Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), дал поручение разобраться в информации должностным лицам, указав среди них главу КРАИЛ, о противоправных действиях которого сообщалось. Узнав об этом, чиновник принял решение о возбуждении дисциплинарного производства в отношении разоблачителя.

"Установив факт таких действий, НАПК составило протокол в отношении председателя КРАИЛ", - говорится в сообщении.

Ранее НАПК потребовало от Шмыгаля провести служебное расследование по факту принятия кабмином за прошлый год 131 постановления в обход антикоррупционной экспертизы. Агентство требует по результатам расследования привлечь к дисциплинарной ответственности "должностных лиц кабинета министров Украины и соответствующих центральных органов исполнительной власти". По данным НАПК, речь идет о постановлениях, касающихся утверждения бюджетов фондов социального страхования, обеспечения некоторых категорий граждан жильем и объектов культурного наследия.