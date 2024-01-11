В Латвии решили передать Дом Москвы в собственность государства

Латвийские власти передают Дом Москвы в Риге в собственность государства. Решение об этом утвердил Сейм (парламент) балтийской республики, сообщил портал национального гостелерадио LSM.lv.

"Сейм в окончательном чтении утвердил законопроект, предусматривающий передачу Дома Москвы в собственность государства", - говорится в сообщении.

Согласно плану действий в отношении Дома Москвы, здание будет продано, а вырученные средства передадут Украине.

Как утверждает парламентская комиссия по национальной безопасности, эти действия обеспечат прекращение политической активности, угрожающей национальной безопасности Латвии, происходящей под прикрытием культурных мероприятий в Доме Москвы.