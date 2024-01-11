Обзор иноСМИ: планы Финляндии по границе с РФ и разозлившая киевлян вилла Кличко
Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
«Киев замерзает, у а Кличко вилла за 5,5 миллиона»
Австрийский таблоид EXXpress рассказал о «роскошной недвижимости» мэра Киева Виталия Кличко в престижном районе Гамбурга. Немецкие СМИ сообщили, что вилла площадью 750 квадратных метров стоит 5,5 миллиона евро. Эта новость вызвала возмущение среди соотечественников Кличко - они потребовали, чтобы он пожертвовал свои деньги украинским военным, отмечает EXXpress.
Изначально недвижимость принадлежала американской компании, которой до мая 2023 года владел брат Кличко Владимир. С тех пор вилла находилась в портфеле мэра Киева. В январе вилла перешла в собственность его бывшей жены Натальи Егоровой. Но Кличко «не ушел с пустыми руками» - он получил дом в Киевской области и Land Rover от Егоровой, отмечает таблоид. Месяц назад общественности открыли доступ к сайту с данными о собственности украинцев. Благодаря этому появилась информация об активах Кличко и произошло это в самое неудачное для мэра время - Киев замерзает, у жителей города проблемы с подачей воды и электричеством, подчеркивает EXXpress.
«Коллапс американской культуры»
Автор американского портала American Greatness Виктор Дэвис Хэнсон заявил, что за последние полгода произошло несколько знаковых событий, свидетельствующих о крахе американской культуры. Он заявил, что в штатах, подконтрольных демократам, фактически декриминализировали магазинные кражи. Хэнсон также напомнил о случае, когда в калифорнийском Комптоне фургон врезался в мексиканскую пекарню, после чего ее разграбили прохожие. По мнению автора, причина мародерства, разрушившего семейный бизнес, кроется в «нигилистическом наслаждении».
Хэнсон добавил, что пропалестинские протестующие, многие из которых приехали в Америку в качестве гостей с грин-картами и студенческими визами, осквернили Мемориал Линкольну и ворота Белого дома и сорвали рождественские празднования в крупных городах. Автор назвал одним из самых пугающих недавний случай, когда обвиняемый набросился на судью из Лас-Вегаса Мэри Кей Холтус, отказавшую ему в испытательном сроке. В этой новой Америке Джо Байден здоров и сообразителен, его сын Хантер не сделал ничего плохого, «невинный и святой» Джордж Флойд был беспричинно убит, а его гибель - доказательство системного полицейского расизма, отметил Хэнсон.
В Финляндии рассказали о будущем границы с Россией
Правительство Финляндии готовит новое решение по границе с Россией, почти полностью закрытой с 30 ноября, сообщает MTV.fi. Срок закрытия КПП истекает 14 января. Министр внутренних дел Мари Рантанен допустила, что граница останется закрытой и после этой даты.
Глава МВД подчеркнула, что не может раскрывать разведывательную информацию, «но, похоже, что никаких изменений в деятельности России не произошло». Власти Финляндии заявляли, что в конце 2023 года количество просителей убежища, пересекающих сухопутную границу двух стран, кратно выросло. В основном въехать в Финляндию через Россию пытались выходцы из Йемена, Ирака и Сомали.
Зачем Блинкен в пятый раз поехал в Израиль?
Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятый раз с октября 2023 года встретился с израильскими лидерами - на фоне гуманитарной катастрофы в секторе Газа и нападений хуситов на суда в Красном море, пишет китайское издание Global Times. В Госдепартаменте США заявили, что программа Блинкена включала обсуждение следующего этапа израильской военной кампании и усиление защиты гражданского населения.
У китайских наблюдателей мало надежд на то, что визит Блинкена поможет смягчить напряженность, отмечает Global Times. По версии издания, Израиль не демонстрирует никаких признаков смягчения своего военного напора, а США просто хотят показать свою дипломатическую позицию, а не реальное посредничество. Сунь Дэган, глава Центра ближневосточных исследований Фуданьского университета, считает, что Израиль стремится расширить свои военные достижения. А властям США скоро придется сконцентрироваться на президентских выборах и Ближний Восток не сможет отнимать слишком много их внимания.
«Китай готовится к войне с США»
Китай готовится к конфликту с США, проводя военные реформы и учения, накапливая запасы нефти и продовольствия, а также усиливая шпионаж, пишет Washington Times. Пентагон настаивает, что конфликт с Китаем не является ни близким, ни неизбежным.
Однако гарантии Министерства обороны США все хуже убеждают членов Конгресса. Глава комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс, республиканец от Алабамы, заявил, что разведка предупреждает о подготовке Китая к военным действиям уже в 2027 году. Эксперты называют крупные военные учения вокруг Тайваня одной из горячих точек, способных привести к прямому столкновению Китая и США.