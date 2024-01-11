Обзор иноСМИ: планы Финляндии по границе с РФ и разозлившая киевлян вилла Кличко

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«Киев замерзает, у а Кличко вилла за 5,5 миллиона»

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Австрийский таблоид EXXpress рассказал о «роскошной недвижимости» мэра Киева Виталия Кличко в престижном районе Гамбурга. Немецкие СМИ сообщили, что вилла площадью 750 квадратных метров стоит 5,5 миллиона евро. Эта новость вызвала возмущение среди соотечественников Кличко - они потребовали, чтобы он пожертвовал свои деньги украинским военным, отмечает EXXpress.

Изначально недвижимость принадлежала американской компании, которой до мая 2023 года владел брат Кличко Владимир. С тех пор вилла находилась в портфеле мэра Киева. В январе вилла перешла в собственность его бывшей жены Натальи Егоровой. Но Кличко «не ушел с пустыми руками» - он получил дом в Киевской области и Land Rover от Егоровой, отмечает таблоид. Месяц назад общественности открыли доступ к сайту с данными о собственности украинцев. Благодаря этому появилась информация об активах Кличко и произошло это в самое неудачное для мэра время - Киев замерзает, у жителей города проблемы с подачей воды и электричеством, подчеркивает EXXpress.

«Коллапс американской культуры»

Автор американского портала American Greatness Виктор Дэвис Хэнсон заявил, что за последние полгода произошло несколько знаковых событий, свидетельствующих о крахе американской культуры. Он заявил, что в штатах, подконтрольных демократам, фактически декриминализировали магазинные кражи. Хэнсон также напомнил о случае, когда в калифорнийском Комптоне фургон врезался в мексиканскую пекарню, после чего ее разграбили прохожие. По мнению автора, причина мародерства, разрушившего семейный бизнес, кроется в «нигилистическом наслаждении».

Хэнсон добавил, что пропалестинские протестующие, многие из которых приехали в Америку в качестве гостей с грин-картами и студенческими визами, осквернили Мемориал Линкольну и ворота Белого дома и сорвали рождественские празднования в крупных городах. Автор назвал одним из самых пугающих недавний случай, когда обвиняемый набросился на судью из Лас-Вегаса Мэри Кей Холтус, отказавшую ему в испытательном сроке. В этой новой Америке Джо Байден здоров и сообразителен, его сын Хантер не сделал ничего плохого, «невинный и святой» Джордж Флойд был беспричинно убит, а его гибель - доказательство системного полицейского расизма, отметил Хэнсон.

В Финляндии рассказали о будущем границы с Россией

Правительство Финляндии готовит новое решение по границе с Россией, почти полностью закрытой с 30 ноября, сообщает MTV.fi. Срок закрытия КПП истекает 14 января. Министр внутренних дел Мари Рантанен допустила, что граница останется закрытой и после этой даты.

Глава МВД подчеркнула, что не может раскрывать разведывательную информацию, «но, похоже, что никаких изменений в деятельности России не произошло». Власти Финляндии заявляли, что в конце 2023 года количество просителей убежища, пересекающих сухопутную границу двух стран, кратно выросло. В основном въехать в Финляндию через Россию пытались выходцы из Йемена, Ирака и Сомали.

Зачем Блинкен в пятый раз поехал в Израиль?

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятый раз с октября 2023 года встретился с израильскими лидерами - на фоне гуманитарной катастрофы в секторе Газа и нападений хуситов на суда в Красном море, пишет китайское издание Global Times. В Госдепартаменте США заявили, что программа Блинкена включала обсуждение следующего этапа израильской военной кампании и усиление защиты гражданского населения.

У китайских наблюдателей мало надежд на то, что визит Блинкена поможет смягчить напряженность, отмечает Global Times. По версии издания, Израиль не демонстрирует никаких признаков смягчения своего военного напора, а США просто хотят показать свою дипломатическую позицию, а не реальное посредничество. Сунь Дэган, глава Центра ближневосточных исследований Фуданьского университета, считает, что Израиль стремится расширить свои военные достижения. А властям США скоро придется сконцентрироваться на президентских выборах и Ближний Восток не сможет отнимать слишком много их внимания.

«Китай готовится к войне с США»

Китай готовится к конфликту с США, проводя военные реформы и учения, накапливая запасы нефти и продовольствия, а также усиливая шпионаж, пишет Washington Times. Пентагон настаивает, что конфликт с Китаем не является ни близким, ни неизбежным.