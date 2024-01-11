Стало известно о секретной встрече ультраправых ФРГ по депортации мигрантов

Действующие члены нескольких парламентских ультраправых партий бундестага ФРГ провели секретную встречу, в ходе которой обсудили и приняли план депортации миллионов мигрантов при условии прихода к власти. Об этом сообщает издание Correctiv со ссылкой на собственное расследование.

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Отмечается, что план также касается мигрантов, которые уже получили немецкое гражданство. По мнению ультраправых политиков, из Германии требуется депортировать до 2 миллионов человек. Конечной точкой их маршрута стал север Африки.

На встрече присутствовали несколько высокопоставленных представителей правой партии «Альтернатива для Германии», а также беспартийные представители ультраправых объединений. В их числе — бывший глава фракции «АдГ» в бундестаге Роланд Хартвиг.