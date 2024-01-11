Президент РФ Владимир Путин чувствует скорую победу в конфликте с Украиной. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер. Он порекомендовал не обращать внимание на радостные возгласы на Западе о поражении России. Ura.Ru

Россия переоборудовала свою экономику, будучи уверена, что терпение Запада на исходе. Вашингтон и его европейские союзники, похоже, устали от своих усилий по помощи Украине, пишет автор. Российская газета