Президент РФ Владимир Путин чувствует скорую победу в конфликте с Украиной. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер. Он порекомендовал не обращать внимание на радостные возгласы на Западе о поражении России. Ura.Ru
Россия переоборудовала свою экономику, будучи уверена, что терпение Запада на исходе. Вашингтон и его европейские союзники, похоже, устали от своих усилий по помощи Украине, пишет автор. Российская газета
Другой обозреватель Washington Post Макс Бут отметил, что «американские деньги для Украины закончились». По его словам, без шагов Конгресса США по преодолению этой ситуации Украину ждут «ужасающие последствия». Деловая газета "Взгляд"