Япония отреагировала на обещание Путина посетить Курилы

Япония после заявления российского президента Владимира Путина о его намерении посетить Курильские острова будет следить за ситуацией и реагировать при необходимости. Об этом заявил глава японского правительства Ёсимаса Хаяси, передает ТАСС.

Он отметил, что не будет комментировать каждое заявление правительственных лиц РФ, при этом подчеркнул, что «правительство будет следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом».

Кроме того, глава кабмина повторил позицию Японии в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Токио будет сохранять санкции против Москвы и продолжать поддержку Киева, добавил Хаяси.

На встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа 11 января Путин пообещал когда-нибудь обязательно посетить Курильские острова. Он отметил, что никогда там не был. По его мнению, нужно развивать туристический кластер Курильских островов.