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Япония отреагировала на обещание Путина посетить Курилы

Япония после заявления российского президента Владимира Путина о его намерении посетить Курильские острова будет следить за ситуацией и реагировать при необходимости. Об этом заявил глава японского правительства Ёсимаса Хаяси, передает ТАСС.

Япония отреагировала на обещание Путина посетить Курилы
© РИА Новости

Он отметил, что не будет комментировать каждое заявление правительственных лиц РФ, при этом подчеркнул, что «правительство будет следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом».

Кроме того, глава кабмина повторил позицию Японии в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Токио будет сохранять санкции против Москвы и продолжать поддержку Киева, добавил Хаяси.

Путин заявил о планах посетить Курилы

На встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа 11 января Путин пообещал когда-нибудь обязательно посетить Курильские острова. Он отметил, что никогда там не был. По его мнению, нужно развивать туристический кластер Курильских островов.

10 января президент РФ впервые прилетел на Чукотку в Анадырь с рабочей поездкой.

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