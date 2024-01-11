В Молдавии отреагировали на решение РФ закрыть въезд ряду граждан

В министерстве иностранных дел Молдавии выразили сожаление из-за решения России закрыть въезд для ряда граждан страны. Об этом заявил глава пресс-службы МИД республики Игорь Захаров, его слова передает РИА Новости.

© Lenta.ru

«Решение Российской Федерации вызывает сожаление», — отметил он.

Захаров также подчеркнул, что Кишинев сохраняет приверженность противодействию внешнему вмешательству и любым дестабилизирующим действиям в отношении безопасности и суверенитета.