ВОЗ: 10 тыс. человек умерли от ковида в декабре вследствие праздничных собраний

Примерно 10 тыс. человек умерли из-за распространения нового варианта JN.1 коронавируса SARS-CoV-2 на фоне праздничных мероприятий, прошедших по всему миру в декабре. Об этом сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Данные из различных источников свидетельствуют о росте числа случаев передачи вируса в декабре, чему в значительной степени способствовали праздничные собрания и распространение варианта JN.1", - заявил он.

Глава ВОЗ уточнил, что в декабре было зарегистрировано около 10 тыс. смертей, а число госпитализаций увеличилось на 42% почти в 50 странах - в основном в Европе, а также в Северной и Южной Америке. Уровень заболеваемости, скорее всего, вырос и в других странах, которые, однако, не поделились соответствующими сведениями с организацией, добавил он.